Grazer aufgepasst!Heute kommt es zu Änderungen bei den Grazer Öffis

Bunte Kostüme, jede Menge Krapfen und noch mehr Konfetti – die Grazer Innenstadt ist heute fest in Narrenhand. Das bringt auch Änderungen für die Öffis mit sich. Die Holding rechnet mit einem teilweisen Ersatzverkehr von 12.15 bis 15.15 Uhr. Betroffen sind alle Straßenbahnlinien: So verkehren zwischen Jakominiplatz und Andritz sowie Asperngasse in dieser Zeit Busse statt der Trams.

