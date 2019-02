Es ist wieder so weit: Auch am heutigen Donnerstag wirbelt eine Demo den Fahrplan der Grazer Öffis ein wenig durcheinander.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Donnerstagsdemo bremst auch heute Grazer Öffis © Jürgen Fuchs

Öffi-Gäste in Graz, aufgepasst: Auch an diesem 28. Februar bremst die nächste Runde der mittlerweile auch in Graz gängigen "Donnerstagsdemos" eine Öffis vorübergehend aus. Mit Behinderungen ist vor allem zwischen 18.20 und 20 Uhr zu rechnen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.