Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Warme Temperaturen laden zum Verweilen in den Grazer Gastgärten © Juergen Fuchs

Die Sonnenbrillen liegen auf den Sesseln, es wird mit Spritzern angestoßen – am Nachbartisch bestellt jemand Kaffee, vielleicht noch einen Kuchen dazu: Die Gastgarten-Saison in Graz hat begonnen. Und das Wetter spielt mit. Auf bis zu 20 Grad können die Temperaturen am Thermometer heute und morgen Donnerstag klettern. Ungewöhnlich warm für Ende Februar. Am Dienstagnachmittag wurden bereits über 18 Grad in Graz gemessen. Ganz zur Freude der Gastwirte.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.