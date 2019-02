Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Hundestreife im Grazer Volksgarten © Alexander Danner

Am 6. März Punkt Mitternacht hat Graz seine ersten Schutzzonen nach dem Sicherheitspolizeigesetz. Der Volksgarten und der Metahofpark werden per Verordnung zu solchen Schutzzonen erklärt. Damit bekommt die Polizei ein gesetzliches Instrument in die Hand, um noch effektiver gegen den offenen Drogenhandel vorzugehen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.