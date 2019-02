Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ungenierter Drogenhandel in Grazer Parks soll ein Ende haben © Alex Danner

Wegweisungen und Betretungsverbote - das soll in Zukunft im Grazer Metahofpark und im Volksgarten einfacher als jetzt möglich sein.Möglich macht das die Einrichtung von Schutzzonen, die in Graz geplant ist, wie die Stadtpolizei bestätigt. Details dazu will man am Dienstag bekannt geben.