Graz In diesen Billa-Filialen kann man jetzt eigene Boxen befüllen lassen

Die Rewe-Gruppe mit Billa startet derzeit einen Testbetrieb an den Feinkost-Theken. Wer seine eigene Mehrwegbox mitbringt, kann Fleisch, Käse und Co. ohne Verpackung mitnehmen. In Graz gibt es vier Test-Filialen.

Testbetrieb bei Billa: Tupperbox mitbringen, Verpackung einsparen © Weichselbraun/KLZ

Weg mit der Verpackung! Billa test derzeit in 22 Filialen in ganz Österreich den Betrieb von selbst mitgebrachten Mehrwegboxen. Wer seine Tupperware an der Feinkost-Abteilung abgibt, bekommt seine Ware in die Box.

