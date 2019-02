BRG Carnerigasse„Den Raucherhof gibt’s jetzt nicht mehr“

Am BG/BRG Carneri klären ältere Schüler ihre jüngeren Kollegen über die Gefahren von Tabakkonsum auf. Das ausgezeichnete Projekt feiert nun Jubiläum.

Sie lieben ihr Projekt: die Non-Smoking-Peers Eva Lichtenegger, Lena Krachler, Daniel Ott, Christina Kuchler und Marcel Achaz (v.l.) © Schaupp

Ein Dutzend Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Carneri sitzt am Tisch, „I like Peers“ ist auf ihren T-Shirts zu lesen. Der Tisch befindet sich in den Räumlichkeiten der Nachmittagsbetreuung, früher war hier der Raucherhof. „Den gibt es jetzt nicht mehr“.

