Attacken auf Hunde Warnung vor Giftködern

Grazer, passt auf eure Hunde auf: Dieser Tage wurden mehrere Giftköder-Fälle bekannt © Fotolia

Felix-Dahn-Platz, Anton-Kleinoscheg-Straße, Sternäckerweg und Marktannerweg: An diesen vier Orten sind in den letzten Tagen Giftköder aufgetaucht, Hunde kämpften in der Folge um Leben und Tod. Das bestätigt man auch seitens der Polizei, die in diesem Zusammenhang darum bittet, etwaige Vorkommnisse umgehend zu melden: „Oft werden derartige Wahrnehmungen oder Vorfälle erst verspätet angezeigt und in vielen Fällen können die Giftköder dann leider nicht mehr aufgefunden werden“, so Julia Maria Heimgartner von der Pressestelle der Exekutive.

