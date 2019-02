Kleine Zeitung +

Küchenbrände Gleich zwei Großeinsätze in Graz-Lend und Geidorf

Am Kalvariengürtel ereignete sich am Montagabend gegen 19 Uhr ein Großeinsatz mit Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Eine Büroküche war in Brand geraten. Kurz davor gab es auch einen Küchenbrand in Geidorf.