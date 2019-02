Facebook

Im Bild die Dreharbeiten zur jüngsten "Soko Donau"-Produktion © Film Commission Graz

Vor vier Jahren hat Graz die Film Commission ins Leben gerufen, die sich einerseits um Dreharbeiten nationaler und internationaler Formate in Graz bemüht, andererseits junge Filmschaffende in der Stadt unterstützt. Das Konzept ging auf, wie Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) betont, der für die Stelle zuständig ist. Er verweist neben vielen kleinen vor allem auf mehr als ein Dutzend große Produktionen, die im Vorjahr ihre Kameras in der Landeshauptstadt aufgestellt hatten.

