''Vollkaskogesellschaft''Warum Graz Wege für Fußgänger sperrt, das aber nicht kontrolliert

Schloßberg, Stadtpark, Hilmteich & Co: In den Wintermonaten sperrt die Stadt Graz sämtliche Nebenwege in ihren Parkanlagen. Was das mit unserer „Vollkaskogesellschaft“ zu tun hat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch im Stadtpark sind viele Wege von der Wintersperre betroffen, wie hier die Dubrovnik Allee © Gerald Winter-Pölsler

Sonne, plus fünf Grad - Wintersperre! Nebel, minus ein Grad - Wintersperre! Regen, plus elf Grad - Wintersperre! Egal wie das Wetter ist: Die Stadt Graz hat wieder sämtliche Nebenwege in ihren Parkanlagen mit einer Kette abgesperrt. Egal ob im großen Stadtpark, am Schloßberg oder bei vergleichsweise kleinen Grünflächen wie am Felix-Dahn-Platz: Überall müssen Spaziergänger derzeit Umwege gehen - oder auf eigene Gefahr über die Kette steigen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.