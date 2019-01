"Betriebsstörung": Diese Nachricht hat man in Graz in diesen Minuten für die Fahrgäste der Straßenbahnlinie 4 parat.

Dienstagfrüh: Eine Bim zieht die andere hinter sich nach © Michael Saria

"Es ist eine ganz normale Betriebsstörung", bleibt man Dienstagfrüh seitens der Graz-Linien auf Anfrage der Kleinen Zeitung gelassen. Und auch wenn der Ersatzverkehr für die Linie 4 in Richtung Murpark kurz vor 8 Uhr wie am Schnürchen läuft - ein ungewöhnliches Bild ist es schon, das sich kurz darauf den Fahrgästen bietet: An den Haltestellen zwischen Liebenau und Finanzamt fährt zunächst ein Pkw der Holding Graz vorbei - mit Blaulicht. Kurz danach folgt eine Bim - sie hat im Schlepptau eine zweite Bim.

