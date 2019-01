Facebook

Die 21. Opernredoute stand unter dem Motto "Freude" © Juergen Fuchs

Getränkekisten werden auf LKWs verladen, Leitern durch die Gegend geschleppt, die letzten Gerätschaften abgebaut: Rund um die Oper werden die letzten Schliffe getätigt, und bald erstrahlt alles wieder im normalen Licht. Von der Nacht der Nächte, der 21. Opernredoute am Samstag (26. Jänner 2019) bleiben jetzt nur noch die schönen Erinnerungen (und ein paar interessante Fundstücke).

Der Abbau muss ganz schnell gehen, die höchste Priorität hat "die erste Phase", wie Opernredoute-Organisator Bernd Pürcher erzählt. Denn: Am Sonntag um 15 Uhr wird das Parkett wieder für die Kleinsten geöffnet. Bei "Alles Tanz" erleben die Kinder das Geschehen hautnah. "Bis dahin muss alles wieder soweit funktionstüchtig sein", sagt Pürcher. Wenn die letzten Ballgäste in den frühen Morgenstunden also aus der Oper spazieren, "denken wir schon wieder an den Abbau", so der Organisator. Offizielles Ballende ist um 5 Uhr früh, um 6 Uhr "sind die letzten Gäste wirklich draußen". Von 7 bis 13 Uhr beginnt dann der Um- und Abbau. Am Montag danach werden rund um die Oper Getränkekisten verladen Foto © Schaupp

Tradition: Gäste nehmen Blumendeko mit

In nur wenigen Stunden wird der "Oper das Opernredoutekleid wieder ausgezogen", meint Pürcher. Der Müll wird rausgetragen ("zum Sortieren ist dann später Zeit, zuerst muss einfach alles raus"), Möbelstücke zurückgestellt, die maßgeschneiderten Tische aus den Logen entfernt, die Stühle umgestellt, die Leihpflanzen eingesammelt - "es ist Tradition, dass viele Blumendekos in den frühen Morgenstunden von den Gästen geplündert werden", lacht Pürcher.

Eine Blumendeko am Ende der Ballnacht © Müller

Es wird gereinigt, geputzt, Zelte abgebaut, Bars werden wieder in Garderoben verwandelt, Roll-Ups und Tischaufsteller eingesammelt, das Orchester wieder eingerichtet, die Bühnenbeläge getauscht... Von 15 bis 17 Uhr findet dann "Alles Tanz" statt. Um 17 Uhr beginnt die zweite Abbauphase, "wo zum Breispiel die Reihenbestuhlung wieder hergestellt wird", erklärt Pürcher.

150 Mitarbeiter sind im Einsatz beim Abbau, darüber hinaus noch die LKW-Fahrer und Gastronomiebetreiber. "Die Opernredoute ist auch ein guter Wirtschaftsfaktor", sagt Pürcher. Er freut sich an den Tagen danach auch, dass bei den Speisen kaum etwas übrig bleibt - "sie werden portionsgerecht gekocht"- und dass die Pflanzen von den Gästen mitgenommen werden - "das ist ja sehr nachhaltig". Und was passiert ganz am Ende? "Dann wird erstmal geschlafen", schmunzelt Pürcher.

