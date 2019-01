Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matthias Reim sorgte für Stimmung © Conny Pail

Zum Reigen der Bälle, die in dieser Samstagnacht in Graz über die Bühne gingen - von der Opern- bis zur Volkshausredoute -, gehörte auch der Ball der Grazer Feuerwehren in der Seifenfabrik. Und mehr als 1000 Besucher, darunter auch Ehrengäste aus Wirtschaft und Politik, feierten bis in den Morgen.