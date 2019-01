Facebook

© Screenshot/Youtube

"We'll be there for you" - unter diesem Titel treten Grazer Parksheriffs, Beamte der Ordnungswache und Schülerlotsen in einem Imagevideo für die GPS auf. Zur markanten - jedoch leicht abgeänderten - Melodie von Baywatch legen sich die städtischen Mitarbeiter ordentlich ins Zeug, Tanzen und Singen "No need to worry. Everything will be ok!" - und wollen so gute Laune verbreiten.