Statt Schnee gab es am Freitag in Graz Regen. In den nächsten Tagen bleibt es trocken, es wird aber frostig. Ab Mittwoch könnte es dann schneien.

Kein Schnee in Sicht - zumindest nicht bis nächste Woche © Stadt Graz/ Webcam

Am Freitag wurde es wider Erwarten doch nichts mit der "weißen Pracht" in Graz. Statt Schneeschaufeln wurden daher die Regenschirme ausgepackt. Auch in den nächsten Tagen besteht in Graz kein Bedarf auf Schneeräumung. Am Wochenende wird es bewölkt und etwas kälter.

Erst am Mittwoch und am Donnerstag können in Graz ein paar Schneeflocken fallen.