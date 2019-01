Es ist höchste Zeit im neuen Jahr wieder den Schritt nach draußen zu wagen. Bei Live-Konzerten, Silent Disco, DJ-Line und mehr kann in Graz eine Nachtschicht eingelegt werden.

Die Nacht darf wieder zum Tag gemacht werden - zumindest am Wochenende © www.bigshot.at/ Rainer Mirau

Die Feiertage sind überstanden und die Frühjahrsmüdigkeit hat sich (noch) nicht eingestellt. Wir haben für euch ein paar Veranstaltungen in Graz herausgesucht, die am Freitagabend und am Wochenende darauf warten, besucht zu werden.