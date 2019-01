Facebook

Amelie (links) und Manuel (rechts) bei der Entgegennahme der Tablets durch Rotary Club Präsident Ingo Peitler (2.v.re.) und Initiator Jens Poggenburg © Julian Melichar

Lesen ist weit mehr als die bloße Aneinanderreihung und Entschlüsselung von Buchstaben. Ins Gelesene kann man ein-, manchmal auch abtauchen, Lesen muss man nicht nur von links nach rechts, sondern auch zwischen den Zeilen. Das alles muss natürlich gelernt werden. Die Volksschule Hausmannstätten hat sich deshalb etwas ganz Besonderes überlegt. Um in Zeiten von Smartphones und YouTube junge Schülerinnen und Schüler dennoch für das sinnerfassende Lesen begeistern zu können, startete die Schule gemeinsam mit dem Rotary Club Graz-Süd im vergangenen Jahr ihre ganz eigene Bildungsoffensive. Diese Offensive beinhaltet den Ausbau des bisherigen Buchbestandes, die spielerische Förderung der Lesekompetenz durch das Miteinbeziehen digitaler Medien sowie das gemeinsame Erleben von Texten am "Campus". Edeltraud Foller, Direktorin der VS und NMS Hausmannstätten, zitiert einen Satz des englischen Schriftstellers Aldous Huxley, der da lautet: "Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Taten, zu unerträumten Möglichkeiten". Die Freude am Lesen zu wecken, sieht sie als eine der zentralen Aufgaben der Schule an.