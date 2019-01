Facebook

Kriminalinspektoren, Ex-Polizisten und Detektive tummeln sich im Februar in Graz. Sogar aus entfernteren Branchen wie dem Zahnarztmetier und der Möbelrestauration rücken Ermittler an. Kurzum: So sicher wie zwischen 25. Februar und 2. März 2019 war Graz schon lange nicht mehr.