Ab 18 Uhr stellen Straßenbahn- und Busfahrer am 24. Dezember ihren Dienst ein © Juergen Fuchs

Wichtige Hinweise für den Öffi-Verkehr und das Parken.

Am 24. Dezember verkehren die letzten Straßenbahnen und Busse um 18 Uhr ab Jakominiplatz - mit den dementsprechenden Anschlüssen an die Außenlinien.

In den Nächten 24./25. sowie 25./26. Dezember fahren ausnahmsweise keine Nachtbusse. Und: Von 24. Dezember 2018 bis einschließlich 6. Jänner 2019 gilt der Ferienfahrplan, der an allen Haltestellen ausgehängt und online abrufbar ist.

Parken in Graz

Fürs Parken am 24. Dezember gilt sowohl in der grünen als auch in der blauen Zone in der Zeit von 9 bis 20 Uhr normale Gebührenpflicht. Die Überwachung der städtischen Aufsichtsorgane endet um 13 Uhr, danach wird die Straßenverkehrsordnung wie immer von der Polizei überwacht.

Schöckl & Schloßberg

Ein Tipp noch für alle, die am 24. Dezember hoch hinaus möchten: Die Schöckl-Seilbahn ist von 9 bis 14 Uhr in Betrieb. Die Schloßbergbahn von 10 bis 18 Uhr, der Schloßberglift von 8 bis 0.30 Uhr.