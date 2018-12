Grazer aufgepasst!Graz ist derzeit die Einbrecher-Hochburg

Sie schlagen in der Dämmerung zu, vor allem zur Weihnachtszeit. In den Feiertagen sind die Häuser nicht sicher.

Fast 12 Einbrüche pro Woche hat die Polizei in Graz im Vorjahr registriert – etwa ein Drittel davon in Wohnhäusern, der Rest in Wohnungen. Wie die Zahlen für 2018 aussehen, ist noch offen, die Statistik wird erst im neuen Jahr veröffentlicht. Und doch betont Polizeisprecher Fritz Grundnig: „Graz ist die Einbrecher-Hochburg in der Steiermark“. Nirgendwo sonst gibt es derzeit mehr Einbrüche. Zwar sei das wegen der frühen Dämmerung und auch über die Weihnachtsfeiertage ein jährlich wiederkehrendes Phänomen, „dennoch ist die Häufung auffällig“, heißt es seitens der Exekutive.