Stille Nacht? Brötchen, Sekt und Partys: Der Heilige Abend in Graz

Von Brötchen und Sekt am Freiheitsplatz über weihnachtliches Kindertheater bis hin zu den Partys am Abend: In Graz ist die stille Nacht oftmals nur metaphorisch zu verstehen.