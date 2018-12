Facebook

Exklusive Hochzeiten erhalten in Graz exklusive Betreuung - allerdings auch ohne Widerrede © emmanuelda - Fotolia

Ja, ich will– diese Worte sollten die schönsten im Leben sein und keine bösen Überraschungen bereithalten. Wer in Graz abseits der Mainstream-Variante nicht im Trauungssaal den Bund fürs Leben eingehen will, kann einen exklusiven Ort (siehe Infobox) mieten. So weit, so gut. Der Haken dabei: Das Brautpaar muss neben einer Gebühr auch eine spezielle Agentur buchen – und nur diese. Ein Fall, wo ein Ehepaar der Zahlung nicht nachkommen wollte, ging sogar bis zur Volksanwaltschaft.

