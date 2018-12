Was man mit Körpern so alles anstellen kann: Die junge australische Artistentruppe Gravity & Other Myths verblüfft und verzaubert im Orpheum.

Sensationell schwierig, einfach © Cirque Noël/Nikola Milatovic

Also, bei den meisten Nummern weiß man nicht: Muss man im nächsten Moment den Chiropraktiker, den Chirurgen oder am besten gleich den Pathologen rufen?



Schon im Vorjahr hatte Gravity & Other Myths mit „A Simple Space“ zu Weihnachten in Graz Jung und Alt staunen lassen. Nun machte die famose Truppe aus Adelaide den Auftakt zum erstmaligen Show-Triplepack beim Cirque Noël. Und was für einen!



„Backbone“ heißt ihr neues Stück. Ihre „Wirbelsäulen“ dürften die Artisten aber Down Under vergessen haben. Wobei – „Wirbel“, ja: Die Australier bieten zu einer poetischen bis dramatisierenden Duo-Livemusik ein scheinbar ungestümes Treiben in sekunditiös durchdachten Choreographien, eineinhalb Stunden lang wie nimmermüde Zappelphilippe auf einer Spieluhr. Und „Säulen“ auch, bis zu vier Mann/Frau hoch, als würden sie die Scheinwerfer von der Bühne des Orpheums pflücken wollen.

Die junge Compagnie macht ihrem Namen jedenfalls alle Ehre: Schwerkraft, womöglich tatsächlich nur ein Mythos. Leichtkraft, ein Naturgesetz wahrer Akrobaten. Und das sind die glorreichen Zehn.

