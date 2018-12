Mit heute, Dienstag, sind die Feinstaub-Überschreitungstage in Graz erreicht. Die Grünen fordern eine Verkehrswende in der Stadt. Der Bürgermeister kontert.

Jedes Jahr das gleiche Dilemma: Graz und seine Feinstaubwerte © Christian Penz

Die Feinstaub-Hochburg behält ihren Namen: das Limit, das die Europäische Union für Feinstaub-Überschreitungstage vorgibt, ist am Dienstag in Graz überschritten worden. 35 Feinstaub-Tage, an denen die Werte die Norm übersteigen, wurden damit heuer bereits gemessen.