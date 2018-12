„Graz braucht ein Haus im Luxussegment“, sagt Parkhotel-Chef Philipp Florian. Das Parkhotel greift nach einem fünften Stern. Über eine Branche, die am Scheideweg steht.

Das Parkhotel in Graz © KLZ/Eder

Nachdem das Hotel Wiesler vor einigen Jahren komplett auf seine Bewertung verzichtet hat, hat Graz keinen Beherbergungsbetrieb mit fünf Sternen mehr. Seither wird in der Murstadt darüber diskutiert, ob ein solches Haus für den Tourismus nötig wäre: „Diese Frage kommt vor allem deshalb auf, weil es im 4-Stern-Segment schon ganz schön eng wird und die Bandbreite an Konzepten sehr groß ist“, weiß Graz-Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr. Das ist auch der Grund, warum Philipp Florian, Direktor des Parkhotels in der Leonhardstraße, derzeit intensiv über einen fünften Stern nachdenkt.

