Am dritten und letzten Tag des Styrian Sounds Festivals wurde der bunte musikalische Bogen einmal mehr weit gespannt - aber nie überspannt. Das gesamte Festival war eine euphorische Feier im Zeichen der unaufgeregten Vielfalt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Er ist ein Bube: Rapper "Scheibsta" © Nadja Fuchs

Steht da etwa Napoleon Bonaparte auf der Bühne? Nein, keineswegs! Die zum Frack ausgeschnittene blau-glitzernde Jacke trägt kein Feldherr, sondern Badric Adorio, Sänger der verheißungsvollen ungarischen Band "The Immigrants", die als erste Band am dritten Tag des Styrian Sounds Festivals im Grazer PPC ihre musikalischen Waren darbot. Unterstützt wurden die Einwanderer vom heimischen Electronic-Tüftler "Corne". Die Waren schmeckten herrlich frisch. Frisch, weil: Unkonventionelle, ungetragene Soundkostüme ohne Gebrauchsspuren, die den Schulterschluss zwischen Computer und "echten" Instrumenten, elektronischen und spacig-progressiven Stadionrock schaffte. Frisch auch, weil: Die präsentierten Songs erst vor wenigen Monaten und Wochen dem Kreativfluss der österreichisch-ungarischen Symbiose entsprungen sind. "Ich hoffe euch gefällt, dass wir die Monarchie wieder zusammengebracht haben", ruft Sänger Adorio schelmisch ins Publikum. An diesem Samstagabend auf jeden Fall.