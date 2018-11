Facebook

Samstags in der Sporgasse © Tomaschek

Nach dem gestrigen "Blue Saturday" - dem ersten von fünf Einkaufssamstagen in der Vorweihnachtszeit, sollte es heute etwas besinnlicher in der Innenstadt zugehen. Eine Woche vor Beginn der Adventzeit haben die Weihnachtsmärkte bereits geöffnet und Graz bietet tatsächlich eine wahre Märchen-Winterwelt an. Wir wollen nun wissen: Wo gefällt es Ihnen am besten?

