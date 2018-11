Facebook

Heute und an den weiteren Samstagen fährt man günstiger mit den Öffis © Juergen Fuchs

Die Adventzeit bekommen auch Öffi-Fahrgäste im positiven Sinne zu spüren. Schon am heutigen Samstag: In schöner Tradition ist am 24. November - sowie an den folgenden Adventsamstagen - auf allen Linien in Graz mit ein- und zweistelligen Nummern die Fahrt gratis (Zone 101). An diesen Tagen gilt auch in den Grazer Park+Ride-Anlagen Murpark, Fölling und beim Brauquartier Puntigam ein Sondertagestarif von 3 Euro.

