Im Ziel: Shir Safizadeh ist ein Champion. Beim Koralpenlauf wurde er Erster © Max Mauthner/Koralpenlauf

Shir Safizadeh kann schnell laufen. Beim Koralpenlauf ging er als Erster durchs Ziel. Der Halbmarathon war sein erster Laufbewerb. Weil der so gut lief, startete er auch beim Graz Marathon. Nach 2:49:30 Stunden wurde er Elfter in der Gesamtwertung, Sieger in der Allgemeinen Klasse. Ohne Training, quasi. „Ich laufe jeden Tag ein, zwei Stunden. Nach Oberhaag. Nach Wies. Nach Gleinstätten.“ Zu Hause ist der 25-jährige Afghane in Eibiswald. Dort teilt er sich eine Unterkunft mit acht weiteren Asylwerbern.

