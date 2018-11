Der große Schnee über Nacht kam nicht. So geht es mit der weißen Pracht nun weiter. 250 Mann waren bei der Holding einsatzbereit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leichter Schneefall in Graz am Dienstag © Juergen Fuchs

Doch, doch, es fallen Flocken in Graz und Umgebung. Doch das angekündigte Schneetreiben, das schon in der Nacht auf Dienstag allerhand weiße Pracht bringen sollte, ist vorerst ausgeblieben.

Die Holding Graz zeigt sich jedenfalls gerüstet. 250 Mann sind heute seit den frühen Morgenstunden einsatzbereit, etwa 76 Räumfahrzeuge stehen zur Verfügung: „Wir richten uns immer nach der Schneemenge, die vorhergesagt wurde“, erklärt Sprecher Gerald Pichler-Zaczek. Bereits gestern waren die Mitarbeiter unterwegs und begannen mit Vorbereitungsfahrten, es wurde Salz und Kies gestreut.

Ab 8 Uhr könnte sich der Schneefall zwar intensiveren, bis zu fünf Zentimeter könnten es noch werden, ab Mittag ist es aber schon wieder vorbei: „So wie es aussieht, ist das nur ein Intermezzo, denn schon ab Mittwoch wird es wieder föhnig.“ Für die Grazer bedeutet das: Ab Mittwoch präsentiert sich der Himmel Grau in Grau und voller Hochnebel. Dann wird es auch wieder etwas wärmer, Schnee ist demnach in den kommenden Tagen nicht in Sicht.