Integrationsstadtrat Kurt Hohensinner © Gepa

Die Recherchen des Journalisten Shams ul-Haq in Grazer Moscheen werfen Fragen auf. Auch die Politik in der Steiermark hat sich das Buch genauer angeschaut und will auf die Enthüllungen reagieren. So wirft der Autor der Politik vor, keinen exakten Überblick über die aktiven Moscheen zu haben. „Soweit wir von der Polizei und vom Verfassungsschutz wissen, haben wir etwa 15 Gotteshäuser“, sagt der Grazer Integrationsstadtrat Kurt Hohensinner im Interview mit der Kleinen Zeitung und Roland Schmidt von der Antenne Steiermark. Ul-Haq spricht dagegen von mehr als 20 Moscheen, wobei die größte Zahl dieser Gebetsräume nicht dem klassischen Bild einer Moschee mit Minarett entspricht.

