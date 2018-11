Grazer Winterwelt Schon dieses Wochenende: Start in die Eislaufsaison

Das Eis am Grazer Karmeliterplatz wächst und wächst: Spätestens am Sonntag - wenn Wetter und Eismaschine mitspielen vielleicht schon am Samstag - kann man hier eislaufen.

Dieses Wochenende geht es los: Eislaufen am Karmeliterplatz © Juergen Fuchs

Überraschung: Nicht bis zur offiziellen Eröffnung der Winterwelt mit kleinem Showprogramm und Ehrengästen müssen die Grazer diesmal warten, bis sie sich ins Eislaufvergnügen am Karmeliterplatz stürzen können.

"Wir haben bereits zwei, drei Zentimeter Eis, fünf Zentimeter mehr brauchen wir noch", gibt Winterwelt-Organisator Wolfgang Mally Einblick in die aktuellen Arbeiten. "Eventuell sperren wir schon am Samstag auf, ganz sicher aber am Sonntag", verspricht er. Wer am Wochenende zu den ersten Gästen gehören möchte, informiert sich am besten aktuell auf der Facebook-Seite der Winterwelt, ob der Platz bereits freigegeben ist.

Es wird kalt

In diesem Jahr neu: Die Eisfläche wird erstmals von 700 auf 1000 Quadratmeter vergrößert. Den Kleinsten wird ein eigener Bereich zur Verfügung stehen, wo sie ungestört von den sportlicheren Fahrern erste Schritte auf dem Eis wagen können.

Zumindest die, die möglichst rasch ihre Kurven auf dem Eis am Karmeliterplatz ziehen möchten, wird es freuen: Das Wetter wird zum Wochenende hin kalt. Das Hochdruckgebiet verlagert sich in Richtung Skandinavien. Sonntagmorgen muss man im ganzen Land mit Morgenfrost rechnen.

