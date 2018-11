Das Notquartier öffnet am 15. November am Eggenberger Gürtel seine Pforten. Ab 1. Dezember ist zudem ein Kältetelefon in Betrieb.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sozialstadtrat Kurt Hohensinner, "Obdachlosen-Aktivist" Heimo Neumaier, Stefan Bottler-Hofer und Caritasdirektor Herbert Beiglböck in der Winternotschlafstelle © Caritas Steiermark

"Dies ist eine Einrichtung gegen die Kälte des Winters und gegen die Kälte der Herzen": Mit diesen Worten hat Caritasdirektor Herbert Beiglböck bei einem Pressegespräch am Dienstag in Graz die Caritas-Winternotschlafstelle am neuen Standort am Eggenberger Gürtel vorgestellt, die am Donnerstag, 15. November, öffnen wird. Sozialstadtrat Kurt Hohensinner betonte: „Als soziale Stadt hat Graz die Mindestanforderung, dass niemand frieren und niemand Hunger haben soll“. Stefan Bottler-Hofer, Leiter der Winternotschlafstelle, verwies auf die Dringlichkeit der Winternothilfe: „Bei Minusgraden die Nacht im Freien zu verbringen, kann lebensbedrohlich sein“.

Die Winternotschlafstelle der Caritas ergänzt das Angebot der Caritas an Notschlafstellen während der kalten Jahreszeit und wird von 15. November bis Anfang April geöffnet sein. In den Räumen im Untergeschoss der Pfarre St. Lukas ist Platz für insgesamt 50 Männer, Frauen und Kinder. Sie erhalten dort ein kleines Abendessen, ein warmes Bett und Beratung über weitere Angebote der Nothilfe.

Links zum Thema Informationen zum Kältetelefon

Zudem wird ab Dezember zum zweiten Mal das Caritas Kältetelefon für Graz eingerichtet. Über die Telefonnummer 0676-88015-111 können Menschen in den Abendstunden, die den Schlafplatz eines Obdachlosen im Freien wahrnehmen, Hilfe anfordern. „Das Kältetelefon wird gänzlich über Freiwillige organisiert“, hielt Bottler-Hofer fest.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Caritasdirektor Beiglböck sieht in dem Hilfsangebot, bei dem Ehrenamtliche einen großen Beitrag leisten auch eine Möglichkeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft, die immer stärker auseinanderdriftet, Räume, wo Begegnung möglich ist. So kann Verständnis für Schwächere wachsen“. Das Verständnis für Minderheiten und das Hinschauen auf Schwächere seien ein wesentlicher Bestandteil unserer Demokratie: „ Dabei ist jeder einzelne gefordert, einen Beitrag zu leisten“, betonte Beiglböck.

Netz der Nothilfe in Graz

Stadtrat Hohensinner verwies auf die gute Zusammenarbeit der Partner in der Obdachlosenhilfe: „Gemeinsam mit der Vinzigemeinschaft, der Caritas und Partnern haben wir ein dichtes soziales Netz in Graz“. Dies werde nun durch eine Datenbank ergänzt, mit deren Hilfe im Bedarfsfall schnell ermittelt werden kann, wo Plätze frei sind“.