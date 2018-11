Facebook

Heute in der Früh wurde der 25 Meter hohe Christbaum aus St. Peter am Kammersberg angeliefert. Er wird am 2. Dezember offiziell illuminiert, spätestens ab dann ist die Stadt vollends in Weihnachtsstimmung. Die Adventmärkte in Graz eröffnen aber bereits am 23. November und dauert heuer fünf Wochen.

Die wichtigsten Neuerungen im heurigen Advent in Graz sind:

