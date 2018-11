Facebook

Bimstau bei der Keplerbrücke © KK

Wer heute Vormittag auf die Straßenbahn gesetzt hat, um in oder durch die Grazer Innenstadt zu kommen, hatte schlechte Karten. Rund eine halbe Stunde standen nach einem technischen Gebrechen die Bims im Zentrum still. "Es gibt ein Gebrechen am Herzstück der Weiche in Richtung Murgasse und Sackstraße", erklärte Holding-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler.

Die Folge: Weder in Richtung Andritz, noch in Richtung Hauptbahnhof konnten die Straßenbahnen fahren. Die Schiene musste geschweißt werden. Rund eine halbe Stunde lang dauerten die Arbeiten. Schienenersatzverkehr vom Jakominiplatz in Richtung Andritz und Asperngasse wurde eingerichtet.

Die kaputte Weiche wird im kommenden Jahr übrigens im Zug von Bauarbeiten am Hauptplatz ausgetauscht.