Am Montag soll die Plabtuschgondel fixiert werden Drei Strecken stehen zur Debatte. Aber Grundstückseigentümer am Plabutsch fühlt sich wegen Ablöse unter Druck gesetzt.

Die geplante Plabutschgondel soll von Eggenberg an den Thalersee führen © Rombold

Seit Jahren ist sie Thema, nun will die Stadt Graz bei der umstrittenen Plabutschgondel klaren Tisch machen. Schon am Montag trifft sich die schwarz-blaue Rathauskoalition zu Gesprächen, noch am selben Tag könnte es zu einer finalen Einigung kommen. Aber der Reihe nach.

