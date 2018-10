Wer eine nette Idee für ein Geschenk sucht, kann Helene Gartler an ihrem Marktstand besuchen: Die Landwirtin verkauft vor allem Kernöl und Kürbiskern-Produkte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helene Gartler bietet ihre Produkte auch als Geschenk verpackt an. © Georg Tomaschek

"Ich stehe von Montag bis Samstag am Kaiser-Josef-Platz, außer wenn ich einmal krank bin", erzählt Helene Gartler. Die Südsteirerin verkauft dort Kernöl und Kürbiskern-Produkte wie Pesto oder mit Schokolade überzogene Kerne, alle Erzeugnisse werden aus den eigenen Kürbissen gewonnen. Sämtliche Produkte sind auch in Geschenkform zu haben: Für einzelne Flaschen gibt es eine passende Geschenktasche, Kunden können aber auch einen Geschenkkorb erwerben, der individuell zusammengestellt wird: "Der Preis fängt bei ca. 12 Euro an, wobei nur die Materialkosten verrechnet werden. Aufmachung und Deko sind gratis." Diese Körbe sind saisonal geschmückt: momentan noch herbstlich und im Advent dann weihnachtlich.