Der Aufschrei der Direktoren vor dem Sommer verhallte ungehört: Volksschulen mit hohem Migrantenanteil verlieren massiv an Deutschförderstunden.

Brennpunktschulen in Graz

© APA/HANS KLAUS TECHT

Resignation, Galgenhumor, Wut. Wer aktuell mit Lehrern und Direktoren an Grazer Volksschulen spricht, hört Verzweiflung. Drei Kostproben: „Diese Rechnung wird nie und nimmer aufgehen.“ – „Es werden politisch Entscheidungen getroffen, die in der Praxis nicht zu Ende gedacht sind. Und uns fällt es auf den Kopf.“ – „Mit so vielen Stunden weniger können wir die Qualität nicht aufrechterhalten.“

