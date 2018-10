Facebook

Otto Hochreiter © Preis

Die Gewalt der Nazis im Zweiten Weltkrieg hat in Graz eine furchtbare Vorgeschichte.“ Mit diesen Worten kündigte Otto Hochreiter, Direktor des GrazMuseums, dieser Tage die aktuelle Ausstellung „Im Kartenhaus der Republik“ an. Mit viel Liebe zum Detail haben die Kuratorinnen Martina Zerovnik und Annette Rainer an dieser Herbstschau zur Zwischenkriegszeit gearbeitet. Resultat ist eine Sammlung von Anekdoten, die einen unvereinbaren Kampf der Kräfte widerspiegeln. Dadurch wurde die junge Republik zu einem Kartenhaus – welches schließlich Ende der 30er Jahre in sich zusammenfiel.

