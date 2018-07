Rudolfswarte und Stephanienwarte präsentieren sich frisch saniert. Hin kommen Besucher beim "Open House" im Rahmen des Architektursommers per Puch-Fahrzeug.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rudolfswarte am Buchkogel © © foto melbinger/paulitsch

Eine Herausforderung war die Sanierung der Rudolfswarte am Buchkogel und der Stephanienwarte auf der Platte im Vorjahr. Galt es doch Sicherheitsvorschriften und Denkmalschutz unter einen Hut zu bringen. Am 20. Juli hat man nun Gelegenheit, nicht nur die frisch sanierte Rudolfswarte in Augenschein zu nehmen. Christian Brugger (Bundesdenkmalamt) und Amir Istfanous (GBG) beantworten zwischen 15 und 18 Uhr Fragen zur Geschichte der Warte und zur Sanierung.

Die Rudolfswarte Die Rudolfswarte auf dem Buchkogel wurde 1879 vom steirischen Gebirgsverein errichtet und hieß ursprünglich "Kronprinz Rudolph - Gloriette". Schon davor gab es an der gleichen Stelle eine Warte, die hauptsächlich aus Holz gebaut wurde. Schon in den 70er-Jahren drohte der Abriss der Warte. Schließlich kam der Österreichische Alpenverein für die notwendige Renovierung auf. Wegen Sicherheitsmängeln wurde sie 2015 gesperrt und nach der Sanierung im April wieder eröffnet. Von der Warte hat man einen Ausblick über Eggenberg, Straßgang und Wetzelsdorf. Die Rudolfswarte steht unter Denkmalschutz.

Anmelden kann man sich für die Veranstaltung im Rahmen des Architektursommers unter veranstaltungen@gbg.graz.at. Die ersten fünf, die in den Betreff „Gewinner“ schreiben, werden vom Puch-Museum mit Schuckstücken aus dem Museum zur Warte transportiert. 20 Gäste können vom Gasthaus Orthacker mit Puch-Fahrzeugen zur Warte fahren. Natürlich immer möglich: Eine Wanderung zur Warte. Auf festes Schuhwerk sollte man nicht vergessen. Bei Regen oder Gewittergefahr findet die Veranstaltung nicht statt.

Am 3. August hat die Stephanienwarte „Open House“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.