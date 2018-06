Wegen einer Betriebsversammlung der Holding Graz fahren am kommenden Montag am Vormittag keine öffentlichen Verkehrsmittel.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Graz stellt auf Notbetrieb um © Juergen Fuchs

Zum Wochenstart sollte man in Graz vorsichtshalber gutes Schuhwerk oder ein Fahrrad bei der Hand haben, denn die Öffis fahren nicht. Am kommenden Montag trifft sich die Belegschaft der Holding Graz um 8.30 Uhr zur Betriebsversammlung, der Öffentliche Verkehr in der Stadt wird ab 8 Uhr lahm gelegt sein.

Die Versammlung in der Remise Steyrergasse dauert bis 10.30 Uhr, erst ab spätestens 13 Uhr ist aber mit sämtlichen Linien im Einsatz zu rechnen. Während der Versammlung wird es zwar einen Notdienst geben, wie dieser genau aussieht, kann derzeit aber noch niemand sagen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.