Bereits zum dritten Mal binnen 20 Jahren fielen im Grazer Stadtpark Bäume. Die Stadt will nun mögliche neue Windschneisen eruieren.

© ballguide/Stefan Pajman

Knapp zwei Wochen nach dem Unwetter können die Grazer ab heute Früh wieder in Teile ihres Stadtparks zurück, größere Bereiche des Schloßbergs wurden bereits in den letzten Tagen geöffnet. Die immer noch gesperrten Gebiete sind an den rot-weißen Sperrbändern erkennbar. Neben den Aufräumarbeiten läuft bei den Experten auch die Ursachenforschung.

