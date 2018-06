Facebook

1. Reihe (v.l.): Hannah, Philipp, Tamara, Sabrina; 2. Reihe (v.l.): Silke, Viktoria, Sebastian, Doris © KK/Privat

Philipp, Tamara, Sebastian, Silke, Sabrina, Doris, Viktoria und Hannah haben zumindest zwei Dinge gemeinsam: Sie erreichen mit ihren Bildern auf Instagram tausende Follower und sie lieben Graz. „Die Stadt hat mich durch dick und dünn begleitet und taucht in meinem Leben immer wieder in Hauptrollen oder kleinen Nebenrollen auf“, sagt etwa Viktoria, die seit Jahren als „mymirrorworld“ bloggt. Die (kleine) Größe der Stadt und die vielen Grünflächen machen für die acht Influencer einen großen Teil des Wohlfühlfaktors der Mur-Metropole aus: „Ich habe Graz als Stadt mit vielen grünen Flächen und Parks lieben gelernt. Außerdem kommt man mit dem Rad in 20 Minuten fast überall hin“, sagt Sebastian. Und Hannah ergänzt: „Ich liebe die Überschaubarkeit und dass man nur einen kurzen Weg zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen muss, um ganz woanders zu sein. Jetzt mag ich besonders das Gefühl von Sommerurlaub, das man in der Innenstadt hat.“ Dem kann Doris nur zustimmen: „Die kulinarische Vielfalt, das italienische Flair und das milde Klima machen Graz für mich perfekt.“

