Von Musik bis Billard - das Angebot der Zentren ist vielfältig und kostenlos © Kanizaj

Am Freitag ist es so weit, dann wird das bereits dritte Grazer Jugendzentrum binnen weniger Monate in neuem Glanz erstrahlen: Die Generalsanierung der Dietrichskeusch’n am Dietrichsteinplatz ist bis dahin abgeschlossen. Schon zuvor wurden die Anlage am Grünanger und das Echo komplett neu gebaut. Etwas mehr als zwei Millionen Euro hat die Stadt dafür investiert.

