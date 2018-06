Internationale Beispiele zeigen, wie wertvoll öffentlicher Raum in der Stadt vor allem für Kinder sein kann und wie Experten in Graz für eine Revolution kämpfen.

Schulstraße & Co

Eine von 190 Wohnstraßen in Freiburg © (c) Harry Schiffer/Metamorphosis

Zeige mir, was sich zwischen den Häusern abspielt, und ich sage dir, wie es um die Urbanität und Lebensqualität in deiner Stadt bestellt ist. In Graz nicht schlecht, wenn man sich die Fußgängerzonen anschaut. Ansonsten gibt es aber noch viel Luft nach oben, finden Susanne Wrighton und Karl Reiter.

