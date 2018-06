Die Berufsfeuerwehr Graz musste am Freitag auf eine Baustelle in der Nähe des Stadions Liebenau ausrücken.

Spektakulärer Einsatz in Graz

© Berufsfeuerwehr Graz

Freitagmittag musste die Feuerwehr zur Baustelle gegenüber des Stadionturmes in Liebenau ausrücken. Der Einsatz war spektakulär. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, mussten die Hilfskräfte einen Kranfahrer bergen, der in 50 Metern Höhe einen medizinischen Notfall erlitten hat. Demnach litt der Mann an starken Atem- und Kreislaufbeschwerden.

In Folge wurde die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr angefordert, die den Patienten sicher zu Boden brachte, wo bereits ein Notarzt wartete. Zum Zustand des Mannes ist derzeit nichts bekannt, er wurde mit der Rettung ins LKH Graz gebracht. Die Berufsfeuerwehr stand mit zwölf Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. Das Rote Kreuz war mit zwei Notfallfahrzeugen und insgesamt sieben Personen vor Ort.

Foto © Berufsfeuerwehr Graz

Bei der ehemaligen Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 4 entsteht ein Komplex aus fünf Baukörpern. Im Rahmen des Projekts "Ost." sind vorwiegend Wohneinheiten geplant. Im Erdgeschoß soll Platz für Handelsflächen sein, am Vorplatz an der Ecke Conrad-von-Hötzendorf-Straße/Ulrich-Lichtenstein-Gasse/Johann-Sebastian-Bach-Gasse entsteht eine Begegnungszone mit Wasserspielen, Sitzgelegenheiten und Grünflächen.

