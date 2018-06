Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Oeversee-Direktor Franz Nowak durchschneidet feierlich das Band. © Elisabeth Schabler

Das ganze Schuljahr stand für das BG/BRG Oeversee unter dem Motto "Architektur". Nicht nur, weil das Schulgebäude per Zubau um Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung erweitert wurde, sondern auch weil die Jugendlichen selbst am Zeichenbrett stehen durften: Unter der Leitung von Elisabeth Schabler fertigten Schüler der vierten Klassen in kleinen Gruppen acht architektonische Modelle, die auf das ganze Schulgebäude samt Neubau verteilt wurden (wir berichteten).

Jetzt hat die Schule einen weiteren Schritt tun können und präsentiert das Projekt in einem zehnminütigen Film (Link unten). Unter dem Motto "Schulräume als Lebensräume" führt diese Dokumentation durch den gesamten Arbeitsprozess: Man kann die Viertklässler von der Raumaufnahme über die Suche nach Materialien bis zur Vorstellung der fertigen Werke begleiten. Auch den Film, der unter dem Namen "Klappe Erste bis Achte" auf der Schulhomepage und auf Youtube zu finden ist, drehten die Schüler selbst - angeleitet vom Grazer Filmemacher Gernot Stefl.

Weblinks Schulhomepage: www.oeversee.at Video "Klappe Erste bis Achte": https://www.youtube.com/watch?v=6xklXGCY5kw&feature=youtu.be

Das Modell des Neubaus entstand in Gruppenarbeit der Schüler. Foto © Elisabeth Schabler