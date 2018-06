Facebook

Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl und Kleine-Redaketur Michael Saria © KLZ/HASSLER, SARIA

Die EU will also Plastikbesteck und Strohhalme verbieten. Aber bis es so weit ist, stellt sich die Frage, was man selbst im Kleinen und im Alltag tun kann, damit weniger Kunststoffmüll anfällt.