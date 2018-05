Facebook

2007 wurde die Kläranlage ausgebaut, jetzt ist man bereits wieder über Kapazitätsgrenze © Nunner

Es ist das größte Stück, das morgen auf der Tagesordnung im Gemeinderat steht – und vor allem jenes, das sich mittelfristig am stärksten im Budget niederschlagen wird. Die Stadt Graz will ihre Kläranlage in Gössendorf ausbauen und die Kapazität um 61 Prozent erhöhen. Kostenpunkt: rund 41 Millionen Euro, so weit die „Grobschätzung“.

